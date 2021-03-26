В Томской области режим ограничений продлен до 30 апреля

Ранее режим ограничений был продлен до 31 марта. Фото: Ксения Высотина

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин, возглавляющий региональный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, продлил режим ограничений в регионе до 30 апреля включительно. Об этом сегодня сообщила обладминистрация.

- В течение месяца в Томской области заболеваемость COVID-19 оставалась стабильной - мы фиксируем 30-40 случаев в сутки. Однако, несмотря на то, что ситуация в нашем регионе одна из самых благоприятных в стране, мы не можем позволить себе никакого расслабления. Пока мы не увеличим вакцинацию, режим ограничений будет сохраняться, мы не будем подвергать риску людей , - отметил Жвачкин.

«Белый дом» информирует, что действующий режим ограничений предусматривает использование масок в общественных местах и соблюдение социальной дистанции. Это относится к общественному транспорту, общественным учреждениям, включая магазины, торговые центры, кафе и рестораны, а также другим учреждениям в сфере обслуживания.

Напомним, что ранее режим ограничений был продлен до 31 марта.