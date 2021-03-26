Томский филиал Рослесинфорга будет следить за лесами региона из космоса

Контроль из космоса за томскими лесами будет усилен

В 2021 году томский филиал Рослесинфорга впервые начнет отслеживать ситуацию в лесничествах Томской области с помощью космического мониторинга, сообщает портал администрации региона.

Ранее такое наблюдение, являющееся эффективной мерой профилактики и борьбы с незаконной рубкой древесины, в рамках госзадания выполнял филиал Рослесинфорга – «Запсиблеспроект».

Космомониторинг ведется в Томской области уже более 10 лет. Охват контроля постоянно растет: в 2020 году мониторинг проводился на территории 11 лесничеств, в этом году запланировано – на 15. Площадь мониторинга увеличится на 62% – с 98 тысяч до 159 тысяч квадратных километров. Сотрудники томского филиала в этом году будут проводить полный комплекс работ — от дешифрирования до натурных выездов – в двух лесничествах.

– Космомониторинг позволяет оперативно отслеживать любые изменения в лесном фонде, начиная с прокладки дорог для автомобилей до появления рубки в несогласованных местах, и принять быстрые меры по борьбе с нарушением. Пилотной площадкой станут территории Асиновского и Кожевниковского лесничеств общей площадью 6,1 тысячи квадратных километров, – пояснил директор томского филиала Рослесинфорга Александр Пирогов.

Использование дистанционного мониторинга помогает значительно сокращать число нарушений лесного законодательства. По данным Рослесинфорга, количество случаев незаконных рубок в Томской области за прошлый год снизилось в 3 раза. В 2020 году с помощью космомониторинга удалось выявить 23 случая незаконной рубки лесов на 32,9 га, в 2019 году - 73 случая на 157,8 га. Соответственно, снизился и размер ущерба – с 65,8 до 19,8 млн рублей. В среднем по Сибирскому федеральному округу на Томскую область приходится всего около 1% незаконно заготовленных ресурсов.