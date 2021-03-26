«Час земли -2021»: главные здания Томска отключат световые приборы

Ежегодно в акции принимают участие более двух миллиардов человек по всему миру в 188 странах, гаснет подсветка более 18 тысяч архитектурных памятников.

В этом году «Час земли» пройдет 27 марта с 20:30 до 21:30 по Томскому времени. В акции будут участвовать томские вузы, городская и областная администрации.

Как сообщила пресс-служба ТГУ, в темноту погрузится их главный корпус. В ТГПУ в субботу вечером будет выключена подсветка на всех корпусах заведения. ТУСУР выключит свет только на главном корпусе.

Администрация Томска по проспекту Ленина, 73, и четыре районные администрации - здания на Кирова, 11а, Елизаровых, 59, Карла Маркса, 34, Пушкина, 17, тоже выключат подсветки зданий.

«Белый дом» присоединяется к учреждениям и так же выключит главную подсветку на Ленина, 6.

«Час Земли» - ежегодное событие, проводимое Всемирным фондом дикой природы в марте. Чтобы стимулировать интерес к проблеме изменения климата, светового загрязнения и другим экологическим темам, WWF призывает жителей города, учреждения и власти выключить световые приборы на 1 час.

Ежегодно в акции принимают участие более двух миллиардов человек по всему миру в 188 странах, гаснет подсветка более 18 тысяч архитектурных памятников. По данным WWF, «Час Земли» является самой массовой экологической акцией.