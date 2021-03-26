Коронавирус унес жизнь еще 5 жителей Томской области

Сегодня стало известно о том, что коронавирус унес жизни ее 5 томичей. Все они имели риски по возрасту, а также хронические заболевания сердца, сосудов, обмена веществ, органов дыхания.

Сегодня, 26 марта, стало известно о смерти еще 5 жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 349 человек.

- Томская область, 349 человек умерло (в том числе 5 за последние сутки) - говорится в сообщении.

- По результатам патологоанатомического заключения зарегистрированы смерти от коронавирусной инфекции 5 человек. Трое входили в группу риска по возрасту (старше 60 лет), все – в группу риска по хроническим заболеваниям, в числе которых гипертония, сахарный диабет, ожирение, ишемическая болезнь сердца, ишемия головного мозга, астма, - рассказали в областном оперштабе. - Коронавирусная инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом.