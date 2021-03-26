Коронавирус в Томске: + 29 новых случаев заражения

Сегодня в Томской области официально зарегистрировано 29 случаев заражения коронавирусом. Это подтвердили контрольные ПЦР-тесты, сделанные медиками пациентам.

Сегодня, 26 марта, в Томской области выявлено 29 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 31 253 подтвержденных случая.

За последние сутки в стране выявлено 9 167 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, 405 пациентов скончались.

Всего с начала пандемии в России заболели 4 501 859 человек, 97 017 скончались.