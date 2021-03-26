Пьяный житель Томской области в ходе разборки насмерть забил собутыльника

Суд приговорил виновного в смерти человека к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Шегарский районный суд признал 32-летнего местного жителя виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью), сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

- Установлено, что в декабре 2020 года на почве распития спиртных напитков между обвиняемым и его знакомым возник конфликт и он нанес потерпевшему множественные удары руками по голове, от которых потерпевший упал. Но «собеседник» продолжил наносить ему удары ногами в грудь, сломав 9 ребер. Произошло обширное кровоизлияние в мягкие ткани грудной клетки. От полученных травм спустя несколько дней потерпевший скончался, - рассказали в ведомстве.

С учетом неоднократного привлечения подсудимого к уголовной ответственности за совершение тяжких преступлений, отрицательной характеристики его личности, государственный обвинитель просил назначить наказание, связанное с изоляцией от общества.

Суд приговорил виновного к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил.