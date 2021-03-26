Чиновники Томска в выходные выйдут на борьбу со снегом

Для оперативного реагирования и четкой координации работ по уборке дворов от снега администрация Томска просит сообщать о недостатках в содержании города в службу 005. Фото пресс-службы мэрии.

В ближайшие сутки и выходные дни заместитель мэра по благоустройству, главы районных администраций и руководители профильных городских департаментов проведут личные объезды и обходы дворов и внутриквартальных территорий Томска, сообщила пресс-служба мэрии.

Сосредоточить максимальные усилия на уборке внутридомовых территорий в предстоящие трое суток поручил сегодня в рамках утреннего селекторного совещания и.о. мэра Томска Михаил Ратнер.

- Необходимо предпринять все усилия, чтобы максимально расчистить дворы от снега и наледи, обеспечить подъезды к социальным учреждениям. Главы районных администраций на своих территориях должны координировать работу подрядчиков и обеспечить контроль за работой УК, ТСЖ, ЖСК и прочих обслуживающих организаций. Главные улицы и магистрали Томска очищены от снега, но из-за активного таяния снега состояние внутриквартальных проездов и дворов вызывает у горожан справедливую критику. В случаях острой необходимости прошу обратиться за содействием к руководству крупных предприятий, чья спецтехника может помочь в уборке снега, - подчеркнул Михаил Ратнер.

Обращаясь к горожанам, он отметил, в частности, что жалобы и замечания, которые люди оставляют в социальных сетях, доходят до администрации. Но для оперативного реагирования и четкой координации работ по уборке дворов от снега администрация Томска просит сообщать о недостатках в содержании города в службу 005 или по телефонам жилищно-коммунальных отделов администраций районов: Ленинский - 51-71-28, Октябрьский - 90-42-71, Кировский - 56-05-97, Советский - 54-46-78.