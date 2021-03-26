«А еще говорят, работы нет»: томичам о невостребованных вакансиях

С января по март наихудший результат в регионе показали позиции детского психиатра и психиатра-нарколога: чуть более 0,1% просмотров заканчиваются откликом или звонком соискателя.

- Исследовательский центр сервиса Зарплата.ру выяснил, какие вакансии были самыми невостребованными соискателями в первом квартале 2021 года в Томской области, - сообщили специалисты. – Для этого было изучено около 2 млн резюме, опубликованных на сайте за три месяца.

Так, по имеющимся данным, с января по март наихудший результат в регионе показали позиции детского психиатра и психиатра-нарколога: чуть более 0,1% просмотров заканчиваются откликом или звонком соискателя. Также почти не ищут работу звукорежиссеры (0,3% откликов) и арматурщики (0,5% откликов). Хуже всего соискатели отвечают в Томске (0,3%), лучше всего - в Колпашеве (0,8%).

- Спрос на перечисленных специалистов, в общем, объясним: это очень узкие специальности, которых готовят ограниченное число вузов, а потребность в людях, умеющих работать руками, растет из года в год – обычно они находят работу через знакомых, - пояснила HR-директор сервиса Зарплата.ру Вера Маневич. – После пандемии врачи входят в топ по востребованности, и теперь за узких специалистов соревнуются работодатели. Звукорежиссеры, долгое время не имевшие работы, внезапно стали нужны всем – по всей стране, наконец, открывают детские лагеря, а также повсеместно возвращаются оффлайн мероприятия, где необходимо музыкальное сопровождение».

Она уточнила: чаще всего арматурщиков ищут строительные компании – в том числе сотрудников без опыта для работы вахтовым методом (доход до 90 000 руб.). Звукорежиссеров ждут в основном детские образовательные центры и летние лагеря (частные и государственные) – им готовы платить по 25 000 руб. Многие вакансии врачей-психиатров открыты в государственных медучреждениях с пометкой «переезд» - в таких специалистах нуждаются райцентры и отдаленные поселки: врачам готовы предложить жилье, рассматриваются как кандидаты без опыта работы, так и пенсионеры (доход от 50 000 руб.)