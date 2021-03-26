Томич взял «золото» на всероссийском турнире по греко-римской борьбе

Воспитанник томской ДЮСШ единоборств Иван Игнашин занял первое место в весовой категории 120 кг. Фото: пресс-служба обладминистрации.

XIII Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе памяти заслуженного работника физической культуры и спорта Николая Щеклеина состоялись 20 марта в Барнауле. Спортсмены из Томской области смогли завоевать четыре медали, сообщает пресс-служба администрации региона.

– Воспитанник томской детско-юношеской спортивной школы единоборств Иван Игнашин взял «золото» в весовой категории 120 кг. Еще три медали привезли борцы северской ДЮСШ «Янтарь». Максим Паненков стал лучшим в весовой категории до 110 кг. Ринат Исмагилов завоевал серебряную медаль в группе до 65 кг. Бронзовым призером стал Герман Кочмин (до 120 кг), – говорится в сообщении.

Спортсмены тренируются под руководством Евгения Воропаева, Олега Ерошкина, Вячеслава Лузина и Евгения Бердникова. Всего в соревнованиях приняли участие более 130 человек из девяти регионов Сибири.