Команда из Томска приняла участие в юмористическом шоу «Comedy Баттл»

Посмотреть выступление томичей на шоу можно будет сегодня в 22:00. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Эфир с участием трио из Томска выйдет сегодня вечером. Команду «Нам можно» составили два выпускника ТГУ Рустам Саидов и Елизавета Томилова, а также студентка Высшей школы журналистики томского вуза Дарья Показаньева. Девушки являются участницами команды КВН «Вояж», которая недавно прошла в премьер-лигу. Рустам активно занимается стендапом.

– Мы случайно узнали о кастинге в проект «Камеди Баттл» – решили попробовать и прошли. Понимали, что юмористического опыта у нас немного и было тяжело. Но участие в таком проекте – это невероятные эмоции, хочется дальше в этом «вариться» и прилагать для этого все усилия, – рассказывает участница трио «Нам можно» Дарья Показаньева.

Отметим, что победители «Comedy Баттл» получают пять миллионов рублей. Юмористическое шоу выходит в эфире канала ТНТ каждую пятницу. Посмотреть выступление томичей можно будет сегодня, 26 марта, в 22:00.