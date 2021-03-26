Первая ледовая переправа через р. Парабель закрыта в Томской области

Чтобы избежать несчастных случаев при движении через ледовые переправы, нужно соблюдать нормы грузоподъемности и выполнять требования знаков. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области.

В Томской области закрыта первая ледовая переправа. Она находится в Парабельском районе у деревни Чановка. Еще 69 переправ и два наплавных моста продолжают действовать в регионе, но их тоннаж постепенно понижается, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области.

– На переправе установлен знак, запрещающий ее эксплуатацию, проведена обваловка подъездных путей, – говорится в сообщении.

В Томской области сейчас действует 69 ледовых переправ в девяти районах: в Александровском – 25, Каргасокском – 16, Парабельском – 8, Верхнекетском – 6, Колпашевском и Тегульдетском – по 5, Чаинском – 2, Кривошеинском и Молчановском – по одной. Также в Каргаске есть два наплавных моста.

По сообщению пресс-службы МЧС, на переправах производится постепенное понижение тоннажа пропускной грузоподъемности.