Пожарные эвакуировали пожилую томичку из-за возгорания в доме

Пожар был потушен через 15 минут после получения сообщения, никто не пострадал. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вчера, 25 марта, поступило сообщение о возгорании в двухэтажном брусовом жилом доме на ул. Бакунина, 15, который относится к исторической застройке. В тушении приняли участие 14 человек и четыре единицы техники, пожар был ликвидирован через 15 минут, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области.

– На момент прибытия первого подразделения шел дым из квартиры на втором этаже. Из соседней квартиры пожарные эвакуировали бабушку, – говорится в сообщении.

В результате происшествия в комнате обгорели дверь и шкаф, закоптилась стена, оплавился натяжной потолок. Общая площадь пожара составила 2 кв. м. Причина возгорания устанавливается.