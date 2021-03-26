Куда полететь томичам: с 1 апреля Россия возобновляет авиасообщение еще с шестью странами

Оперштаб разрешает перелеты, однако просит россиян по возможности воздержаться от поездок за рубеж. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В четверг, 25 марта, оперштаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России принял решение возобновить на взаимной основе с 1 апреля 2021 года регулярное международное авиасообщение с рядом государств.

Как сообщается на портале government.ru, перелеты будут разрешены из Москвы в Венесуэлу (в Каракас, два раза в неделю), в Сирию (Дамаск), Таджикистан (Душанбе), Узбекистан (Ташкент) и Шри-Ланку (Коломбо) – по одному разу в неделю. Также с 1 апреля по согласованию с властями Германии возобновится регулярное сообщение по маршрутам Москва – Франкфурт-на-Майне, Санкт-Петербург – Франкфурт-на-Майне и Москва – Берлин (с разной периодичностью).

Кроме того, принято решение увеличить с 1 апреля количество регулярных рейсов с Кубой до семи в неделю (Москва – Варадеро). С Белоруссией разрешены один рейс в неделю по маршруту Калининград – Минск и по одному рейсу в неделю на взаимной основе из международных аэропортов России, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, решения по которым были приняты правительством ранее. На таких же условиях будет увеличено количество рейсов с Арменией, Азербайджаном, Египтом, ОАЭ.

Также оперштабом решено с 1 апреля возобновить перелеты за рубеж из международных аэропортов Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска (при соблюдении всех санэпидтребований).

Уточняется, что иностранным гражданам необходимо иметь при себе отрицательный тест на коронавирус, сделанный методом ПЦР не ранее чем за 72 часа до полета в Россию. Российским гражданам нужно сдать ПЦР-тест по прибытии на родину в течение 72 часов.

– Штаб напоминает также о необходимости максимально бережно относиться к своему здоровью и по возможности воздержаться от поездок за рубеж, – говорится в сообщении.