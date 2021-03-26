В Томскую область поступило 6 200 доз вакцины от коронавируса

Вакцинация в Томской области является добровольной и бесплатной. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прививочная кампания в Томской области от COVID-19 проводится по мере поступления вакцины. На этой неделе в регион прибыло 6 200 доз препарата «Спутник V». Об этом сообщается в официальном телеграмм-канале департамента здравоохранения области.

– 1 700 доз вакцины распределены в Стрежевой и северные районы региона, транспортное сообщение с которыми может прерваться из-за паводка; 4 500 доз «Спутник V» переданы в медицинские организации Томска и близлежащих муниципалитетов, – говорится в сообщении.

За весь период прививочной кампании в регион поступило 40 712 доз препарата «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). Вакцинацию прошли уже 34 710 жителей, из них 28 024 привились двумя компонентами.

Напомним, что записаться на прививку можно через сайт covidtomsk.ru и портал Госуслуги. Также по единому номеру телефона 122 (набрав, после ответа системы в тоновом режиме 8), по телефону горячей линии департамента здравоохранения Томской области 8 (3822) 516-616 или через регистратуру поликлиники по месту прикрепления.