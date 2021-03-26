Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поставил прививку от COVID-19

«Я поставил хорошую российскую вакцину», – отметил губернатор Томской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сергей Жвачкин привился от коронавирусной инфекции. Об этом рассказал сам губернатор региона в четверг в эфире телеканала «Россия 24». Также он сообщил о примерных сроках окончания вакцинирования в регионе.

– Да, я поставил прививку от COVID-19, но не скажу какую. Рекламу делать не буду. Хорошую российскую вакцину, – сказал Жвачкин.

По его словам, Томская область находится в числе лидеров среди регионов по количеству привитых. Сейчас вакцину поставили уже 30 тысяч жителей, в очереди находятся еще 40 тысяч.

– Я обращаюсь ко всем томичам, кто ожидает вакцинирования: не ругайте врачей, мы вакцину не прячем. Просто промышленность разворачивается. Август – сентябрь обозначены как конец вакцинирования, – также отметил губернатор.

Сергей Жвачкин рассказал, что предлагал правительству РФ перепрофилировать под выпуск вакцины одно из томских предприятий, но это потребовало бы вложения 2 млрд рублей.