Прогноз погоды в Томске 26 марта: днем до +5°С, снег и гололед на дорогах

Сегодня снова выпадут осадки в виде мокрого снега и дождя. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По данным регионального Гидрометцентра, сегодня, 26 марта, в Томской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ветер юго-западный 4-9 м/с, местами порывы до 16 м/с. На дорогах гололедица.

По региону небольшие, в некоторых районах умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, днем по крайнему востоку без существенных осадков. Температура ночью опустится до -3…-8°С, днем будет 0…+5°С.

В Томске синоптики прогнозируют также небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, ночью и утром местами гололедные явления. Температура воздуха в темное время суток составит -4…-6°С, днем +1…+3°С.