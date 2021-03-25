Ученики одной из школ Томска пожаловались на здоровье после обеда в столовой учреждения

За работой пищеблоков в школах Томска необходим постоянный контроль

По поручению исполняющего обязанности мэра Михаила Ратнера во всех детских образовательных учреждениях Томска проводятся проверки санитарных условий и работы пищеблоков.

Ранее в медицинские учреждения города с жалобами на недомогания обратились ученики одной из школ города. И.о. мэра Томска Михаил Ратнер лично оценил ситуацию в школе № 43, составил разговор с администрацией школы и организатором питания.

Организует питание в школе № 43 индивидуальный предприниматель Е.Г. Семенова. Специально созданная комиссия департамента образования провела проверку и обнаружила ряд грубых нарушений в работе пищеблока.

И.о. мэра Томска Михаил Ратнер потребовал принять за время весенних каникул исчерпывающие меры по их устранению и провести внеплановые проверки санитарных условий и работы пищеблоков во всех детских образовательных учреждениях города, установив причину данных инцидентов.

Специалисты департамента образования завершают контрольные мероприятия во всех школах города.