В 2021 году в Томске по нацпроекту «Демография» будут построены восемь детских садов

В Томске продолжают строить новые детские сады и школы Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Заместитель губернатора по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто проверил ход работ по возведению детских садов в областном центре в рамках национального проекта «Демография».

В 2021 году в Томске по нацпроекту возводится восемь детских садов, сообщает портал администрации региона. Подрядчиками объектов стали компании холдинга ТДСК.

По ул. И. Черных, 73 возводится сад на 145 мест. Сейчас строители разрабатывают котлован и погружают пробные сваи для испытаний. После этого начнется забивка свайного поля. До конца недели подрядчик уберет со стройплощадки остатки снесенных деревьев и поставит ограждение. Завершить работы строители должны к 30 ноября. Еще один садик на 145 мест строится на ул. Дизайнеров, 4/1. Сейчас здесь также продолжается разработка котлована.

На Иркутском тракте, 173 подрядчик строит детский сад на 220 мест. Специалисты формируют свайное поле и завозят строительные материалы. Завершить работы по объекту планируется к 1 сентября.

На ул. Высоцкого, 16 строители возводят сад на 145 мест. Работы начаты в январе – подрядчик расчистил площадку и снес деревья, в феврале забито свайное поле, а в марте началась заливка фундамента. До конца месяца строители планируют завершить монтаж цоколя на трех блоках из четырех. С апреля начнется монтаж инженерных сетей. Сдать садик по контракту подрядчик должен к 1 сентября. Евгений Паршуто поручил специалистам мэрии Томска решить вопрос с подъездными путями, тротуарами к дошкольному учреждению и их освещением.

Строительство сразу двух корпусов ведется по ул. Ивановского, 18 – на 145 и 220 мест. По первому объекту строители уже завершили испытания и приступили к массовой забивке свайного поля, для корпуса на 220 мест испытания свай на финальной стадии. На следующей неделе стройплощадку планируется подключить к электричеству по постоянной схеме. По контракту в октябре строители должны завершить работы на обоих корпусах.

На ул. Демьяна Бедного, 4а возводится сад на 220 мест. В ноябре запланирован ввод объекта в эксплуатацию. В ближайшие дни здесь планируется начать массовое погружение свай, после чего под стройплощадку будет разработан котлован.

Еще один детский сад на 145 мест строится по ул. Академика Сахарова в микрорайоне Наука. Подрядчик выполнил котлован и вскоре приступит к забивке свайного поля. Также для данного объекта планируется построить локальные сети отопления и септик.

– Стоимость только строительства этих восьми объектов, без оборудования и оснащения, свыше 2 миллиардов рублей, – прокомментировал Евгений Паршуто. – Строительство детских садов в рамках нацпроекта находится под контролем губернатора Сергея Жвачкина. Городской администрации и подрядчикам поручено не снижать темпы по производству и поэтапной приемке работ, но как всегда в приоритете – качество возводимых объектов.