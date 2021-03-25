Депутаты приняли второй пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса в Томской области

Льготы получат предприятия малого и среднего бизнеса, владеющие торговыми и офисными помещениями.

Сегодня, 25 марта, депутаты Законодательной Думы Томской области на 56-м собрании приняли второй пакет мер поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП). На этот раз льготы коснулись налога на имущество организаций.

Как пояснил председатель бюджетно-финансового комитета Думы Александр Куприянец, необходимость такого рода поддержки вызвана ростом налоговых платежей из-за перехода к начислению налога на имущество, исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимости. Преференции будут распространены на предприятия малого и среднего бизнеса.

Согласно материалам облдумы, налоговые преференции получат юридические лица, владеющие торговыми и офисными помещениями площадью до 2 000 кв. метров. Если они уже были в перечне объектов, в отношении которых налог рассчитывался от кадастровой стоимости, то при ставке налога 2% прирост не должен превышать 20% ежегодно. Для тех организаций, которые войдут в перечень в 2021 году, ставка составит 1,5%. В последующем сумма налога будет исчисляться по ставке 2%, но также с применением понижающих коэффициентов, как и для первой категории.

По предварительным расчетам, поддержка МСП от применения новой нормы составит в 2021-м около 38 млн руб. Ожидается, что эта сумма будет компенсирована платежами от новых объектов (а их почти 60), включенных в перечень на текущий год.

Кроме того, депутаты одобрили льготы по налогу на имущество для еще двух категорий предприятий: для компаний, участвующих в концессионных соглашениях на территории региона, а также для почтовых отделений в сельской местности (при условии обеспечения 100%-го охвата малых городов и сельских населенных пунктов услугами почтовой связи).