Требуется помощь очевидцев: в результате ДТП в Томске пострадала бабушка-пешеход

В Томске в очередной раз на дороге автомобилем сбит пожилой пешеход. Фото: сайт УМВД России по Томской области

Вчера, около 20 часов 50 минут, на улице Профсоюзной, 19 в Томске автомобилем Nissan Almera под управлением 26-летнего мужчины-водителя совершен наезд на 81-летнюю женщину-пешехода, которая, по предварительной информации, переходила дорогу вне пешеходного перехода, в зоне его видимости, сообщает сайт регионального управления полиции.

В результате происшествия пенсионерка с травмами доставлена в больницу.

Требуется помощь очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия. Просьба обращаться по адресу: г. Томск, Иркутский тракт, 198/1, кабинет № 310, телефон: 8 (3822) 795-327.