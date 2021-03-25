В Томске материальные ресурсы и помещения подготовлены к ЧС в период паводка и пандемии

К весеннему сезону готовы и материальные ресурсы, и помещения для эвакуированных из зон подтопления жителей областного центра. Фото: сайт мэрии Томска

На базе томских школ определены 59 пунктов временного размещения для граждан, дома которых находятся на участках предполагаемого подтопления. В случае необходимости люди будут обеспечены вещами первой необходимости, средствами гигиены и питанием, сообщает сайт мэрии областного центра.

Как отметил заместитель мэра по благоустройству, являющийся также заместителем председателя городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Вячеслав Черноус, все пункты подготовлены к работе в условиях распространения коронавирусной инфекции в соответствии с методическими рекомендациями МЧС по организации первоочередного жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях и работы пунктов временного размещения.

– Сегодня мы провели инвентаризацию резерва материальных ресурсов, состоящего, в том числе, из вещевого имущества и сухпайков из расчета снабжения 300 человек пострадавшего населения и 30 спасателей на трое суток. Как показывает опыт, существующих запасов достаточно для обеспечения населения. Кроме того, нами пролонгированы соглашения с поставщиками услуг по организации питания в школьных столовых эвакуированных граждан, – отметил Вячеслав Черноус.

Он добавил, что сегодня в резерве администрации есть почти тысяча сухпайков, 500 раскладушек и комплектов постельного белья, почти 900 кг стирального порошка, более 28 тысяч предметов одноразовой посуды, а также пеленальные столики, детские ванночки и другие вещи первой необходимости.