За пять лет в Томской области будут построены 39 новых объектов первичного звена здравоохранения

В Томской области продолжают развивать систему здравоохранения региона Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Областные власти направят 5 миллиардов в модернизацию первичного звена здравоохранения. Об этом заявил губернатор Томской области Сергей Жвачкин на совещании по организации первичного звена здравоохранения и кадровому обеспечению медицинских учреждений, которое он проводит сегодня, 25 марта, в Колпашево, отмечает портал администрации региона.

Губернатор акцентировал внимание, что в программе, рассчитанной на 2021–2025 годы, главное не миллиарды, а результат. По его словам, главное, чтобы здравоохранением было довольно население. В первую очередь удовлетворенность людей зависит от первичного звена здравоохранения, с которым сталкивается каждый. Глава региона отметил, что новая программа позволит за пять лет построить в регионе 39 новых объектов – 31 ФАП, четыре врачебные амбулатории и четыре поликлиники. За пять лет власти приобретут 135 автомобилей для выездов врачей к пациентам на дом (в этом году уже переданы в районные больницы девять машин, а до конца года поступят еще 18).

В этом году будут отремонтированы инфекционное отделение в Асиновской районной больнице и стационар Светленской больницы в селе Октябрьском. Ремонты пройдут в больницах Стрежевого, Шегарского, Кривошеинского и Колпашевского районов.

Также в этом году будут построены детская поликлиника в Асино и 12 новых ФАПов в пяти районах области – в Томском, Асиновском, Зырянском, Каргасокском и Шегарском. Кроме того, начнется разработка проектно-сметной документации на строительство и ремонт других объектов, которые будут выполнены в рамках пятилетней программы.