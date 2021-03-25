Коронавирус в Томске: +31 новый случай заражения

37 жителей региона выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 25 марта, в Томской области выявлен 31 новый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 31 224 подтвержденных случая.

По данным оперштаба, 37 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших "корону", выросло до 30 068 человек

Также сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 39,2% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 0,75.

За последние сутки в стране выявлено 9 221 заболевший новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 393 пациента скончались, 10 881 выздоровел. Всего с начала пандемии в России заболели 4 492 692 человека, 96 612 скончались, 4 109 281 выздоровел.