ФК «Томь» обыграл ярославский «Шинник» со счетом 2:3

«Томь» забила гол уже на 3-й минуте встречи.

В среду, 24 марта, в Ярославле состоялся матч 32-го тура ОЛИМП - Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ 2020-2021 между местным «Шинником» и томской «Томью». Игра завершилась в пользу томичей – 2:3.

«Томь» забила гол уже на 3-й минуте встречи – отличился Эннин Ричлорд. На 8-й минуте счет сравнял Дмитрий Самойлов. На 16-й минуте Артем Симонян вновь вывел «Томь» вперед, и снова ненадолго. Через 3 минуты «Шинник» ответил голом Никиты Голуба. Победный, третий, гол был забит томичами уже к середине первого тайма. На этот раз ворота «Шинника» поразил Никита Кривцов. Итого 2:3 в пользу «Томи».

Победа в Ярославле принесла томской команде важные и долгожданные 3 очка, а также помогла подняться на одну строку вверх в турнирной таблице. Теперь у «Томи» 24 очка и 20-е место.

Следующую игру томская команда проведет на своем поле 28 марта, соперником будет московское «Торпедо».