Юный житель Томской области пытался передать телефоны и наркотики своему брату в колонию

Запрещенные предметы томич спрятал в коробке с чаем, однако найти их помогла служебная собака.

Сотрудники исправительной колонии №4 задержали 18-летнего студента томского техникума, который пытался передать в коробке с чаем запрещенные предметы – зарядное устройство и два сотовых телефона, начиненных наркотиками весом 1,83 гр. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Томской области.

Отмечается, что быстро найти спрятанные вещества помог кинолог со служебной собакой.

– Незаконное вложение юноша собрал по просьбе 27-летнего брата, осужденного по ст. 228 УК РФ и отбывающего наказание в колонии строгого режима. Но попытка передачи не удалась. Теперь ему грозит административная и уголовная ответственность, – говорится в сообщении.

Материалы проверки переданы в отдел полиции и Мировой суд.