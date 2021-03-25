Томичей приглашают обсудить проект транспортной развязки на Южной в прямом эфире

Эксперты расскажут о своих предложениях по поводу строительства новой развязки, а также ответят на вопросы жителей областного центра.

Центр управления регионом (ЦУР) и Администрация Томской области организовали диалог жителей с авторами проекта по развязке на площади Южной. Прямой эфир состоится 29 марта в 13:30, сообщается в официальном телеграмм-канале администрации региона.

Добавляется, что авторы проекта расскажут о своих предложениях по организации развязки на Транспортном кольце Томска. «Эксперты в режиме реального времени дадут ответы на вопросы и предложения томичей», – говорится в сообщении.

Прямая трансляция будет организована в соцсети «ВКонтакте» в паблике «Томская область». Диалог состоится 29 марта в 13:30 по ссылке.