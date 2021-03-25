В ближайшие годы в Томской области могут появиться аппараты для сбора монет

В 2022 году планируется запуск пилотного проекта, если он будет удачным, использование аппаратов по сбору монет будет расширяться. Фото: Александр РОГОЗА

Банк России проведет эксперимент по сбору монет у населения для их возврата в оборот. Из-за пандемии эта проблема обострилась, в 2020 году из обращения в кассы банка вернулось только 46% общего количества выданных монет, сообщает ТАСС.

– В 2022 году Банком России планируется проведение пилотного проекта по сбору монет через специализированные устройства. В случае положительного результата пилотирования использование таких аппаратов будет расширяться, – отмечает Центробанк.

Регулятор планирует стимулировать использование оборудования по приему монет для их возврата в платежный оборот. В 2019 году из обращения в кассы банка вернулось 63% этих денежных средств, в 2020-м – только 46%.

Добавляется, что такое оборудование уже есть на рынке, но оно мало применяется из-за высоких комиссий для населения – это же связано с низкой номинальной стоимостью монеты.