Социально ориентированные томские компании могут получить господдержку

Сейчас в реестре находятся 27 социальных предпринимателей Томской области.

В 2021 году правительство планирует создать меры господдержки и гранты для «социальных» предприятий. До 1 мая будет сформирован реестр социальных предпринимателей Томской области, которые смогут получить дополнительную поддержку, сообщает пресс-служба администрации региона.

– В связи с закреплением понятий «социальное предпринимательство», «социальное предприятие», а также утверждением порядка признания субъектов малого или среднего предпринимательства социальными в 2021 планируются меры государственной поддержки для таких предприятий, в том числе гранты, – говорится в сообщении.

Уточняется, что подать документы для включения в реестр можно в центре «Мой бизнес» (Московский тракт, 12, 3-й этаж, кабинет 301). Также их принимают в областном департаменте по развитию инновационной и предпринимательской деятельности (пр. Кирова, 41, кабинет 401).