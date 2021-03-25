Томичам на заметку: бумажные книги могут подорожать на 10-20%

На сокращение производства бумаги и рост цен повлияла пандемия коронавируса. Фото: Иван ВИСЛОВ

Проблема дефицита бумажной продукции существует в России с февраля 2021 года, это может привести к повышению цен на книги на 10-20%, сообщает ТАСС со ссылкой на РБК. Так, в январе импорт в страну бумаги и картонных изделий снизился на 14,5%, объемов производства отечественной продукции недостаточно.

По словам консультанта Союза предприятий печатной индустрии Елены Шитиковой, для российских издателей тонна офсетной бумаги подорожала в среднем на 7% с начала года. Книги из-за этого могут подорожать на 10%, прогнозирует она. Президент издательства «Эксмо-АСТ» Олег Новиков считает, что бумагу придется закупать у финских производителей – это может привести к росту стоимости книг на 20%.

Как говорят специалисты, эти процессы связаны с сокращением производства и нарушением логистических цепочек в связи с пандемией коронавируса.