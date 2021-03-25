Томская область направит почти 4 млрд рублей на ремонт дорог в 2021 году

Основная часть капремонта придется на дороги регионального и межмуниципального значения – это почти 150 км. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году власти Томской области планируют отремонтировать более 160 км автодорог. На эти цели будет направлено 3,87 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации региона.

– Дорожники приведут в нормативное состояние 148,68 км дорог регионального и межмуниципального значения, 12,95 км – местного значения (8,95 км в Томске и 4 км в ЗАТО Северск). Для повышения безопасности дорожники нанесут термопластиком 129,66 км разметки, установят 1400 дорожных знаков, 3,22 км барьерного ограждения и обустроят 19 автобусных остановок, – говорится в сообщении.

В 2020-м в регионе было отремонтировано почти 186 км улично-дорожной сети: более 168 км областных дорог, 13 км в Томске и 5 км в Северске. Также в рамках нацпроекта был достроен подъезд к терминалу международного аэропорта «Богашево».