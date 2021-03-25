Томичи теперь могут взять кредит до 2 млн рублей без подтверждения занятости

Для оформления кредита даже не обязательно выходить из дома.

Райффайзенбанк обновляет условия кредитования. Теперь у томичей есть возможность получить сумму от 30 тыс. до 2 млн рублей без предоставления копии трудовой книжки. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Для оформления кредита наличными без залога и поручителей вам даже не обязательно выходить из дома. На сегодняшний день уже более 70% всех клиентов Райффайзенбанка получают кредиты онлайн без посещения отделений или встречи с представителем банка для подписания документов.

Подробнее о возможностях кредитования Райффайзенбанка можно узнать на raif.ru.