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Общество25 марта 2021 6:37

Жители Томска могут рассказать о том, где торгуют «паленым» алкоголем

Власти предлагают воспользоваться «горячей линией» и сайтом
Валерия ЗолотухинаВалерия Золотухина
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Если вы знаете, где продается контрафактный алкоголь или фальсификат оного, можете сообщить об этом на телефон "горячей линии" или оставить сообщение на специально открытом сайте.

Администрация Томска совместно с Департаментом лицензирования и регионального государственного контроля администрации Томской области и полицией продолжают сотрудничество в рамках борьбы с продажей нелегального алкоголя на территории муниципалитета. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

- Неравнодушные томичи также могут внести свой вклад в контроль за деятельностью алкогольного рынка. Обо всех случаях нарушений в сфере продажи алкоголя горожане могут сообщить на «горячую линию» департамента лицензирования и регионального государственного контроля администрации Томской области по телефонам 527-103, 528 – 121, - отметили в горадминистрации.

Кроме того, сообщить о факте продажи нелегального алкоголя можно онлайн на сайте antialko70.ru. Это интерактивная карта, которая отображает ситуацию с оборотом контрафактной алкогольной продукции. Данный сервис дает возможность увидеть, где были выявлены нарушения в сфере розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Томской области.

В мэрии добавили: граждане могут самостоятельно проверить подлинность приобретаемого алкоголя. Сделать это можно через мобильное приложение Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка РФ «Антиконтрафакт Алко» (доступно в AppStore и Google Play).