Жители Томска могут рассказать о том, где торгуют «паленым» алкоголем

Если вы знаете, где продается контрафактный алкоголь или фальсификат оного, можете сообщить об этом на телефон "горячей линии" или оставить сообщение на специально открытом сайте.

Администрация Томска совместно с Департаментом лицензирования и регионального государственного контроля администрации Томской области и полицией продолжают сотрудничество в рамках борьбы с продажей нелегального алкоголя на территории муниципалитета. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

- Неравнодушные томичи также могут внести свой вклад в контроль за деятельностью алкогольного рынка. Обо всех случаях нарушений в сфере продажи алкоголя горожане могут сообщить на «горячую линию» департамента лицензирования и регионального государственного контроля администрации Томской области по телефонам 527-103, 528 – 121, - отметили в горадминистрации.

Кроме того, сообщить о факте продажи нелегального алкоголя можно онлайн на сайте antialko70.ru. Это интерактивная карта, которая отображает ситуацию с оборотом контрафактной алкогольной продукции. Данный сервис дает возможность увидеть, где были выявлены нарушения в сфере розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Томской области.

В мэрии добавили: граждане могут самостоятельно проверить подлинность приобретаемого алкоголя. Сделать это можно через мобильное приложение Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка РФ «Антиконтрафакт Алко» (доступно в AppStore и Google Play).