Уборщики респираторных госпиталей Томска на днях получат доплаты за риск

Размер социальной выплаты составляет 1 215 рублей за одну нормативную смену (она определяется как 1/5 продолжительности рабочего времени в неделю).

Как сообщили в телеграм-канале «Область здоровья» представители регионального департамента здравоохранения, социальные выплаты уборщикам респираторных госпиталей, что не выплачивались с января, будут выданы в ближайшие дни. Дополнительную выплату за март люди получат вместе с зарплатой.

Летом 2020 года стало известно, что около 150 уборщиков помещений респираторных госпиталей в регионе будут получать за счет средств областного бюджета стимулирующие выплаты: на эти цели было выделено 53 млн рублей по решению губернатора Сергея Жвачкина. Позднее сумму скорректировали, и к декабрю на данный вид выплат потратили 77 млн рублей.

По словам Анастасии Меньшиковой, руководителя финансово-экономического комитета департамента здравоохранения Томской области, недавно заработало постановление администрации региона от 19 марта. Согласно документу, ежемесячная социальная выплата уборщикам респираторных госпиталей, работающих с пациентами, у которых подтверждена коронавирусная инфекция, устанавливается за счет средств областного бюджета.

Анастасия Меньшикова также уточнила, что, согласно постановлению, размер социальной выплаты составляет 1 215 рублей за одну нормативную смену (она определяется как 1/5 продолжительности рабочего времени в неделю).

- Выплата соответствует размеру специальной социальной выплаты младшего медицинского персонала, обеспечивающего медицинскую помощь в стационарных условиях, - добавила госпожа Меньшикова. - На сегодняшний день с медицинскими организациями заключены соглашения о предоставлении средств субсидии для осуществления социальной выплаты и сформированы заявки на перечисление средств в медицинские организации.