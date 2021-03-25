Недвижимость: ДОМ.РФ выставил на аукцион помещение в историческом здании в центре Томска

Многие годы в этом кирпичном здании находился популярный в Томске магазин «Подарки». Фото с сайта memorials.tomsk.ru

АО «ДОМ.РФ» выставило на торги помещение в историческом здании в центре Томска по адресу: проспект Ленина, 89. Горожанам оно известно как бывший магазин «Подарки».

Постройка имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. По информации ОГАУК «Центр по охране памятников», заказчиком дома, возможно, была владелица участка Анна Соболева. Авторство двухэтажного здания второй половины XIX века точно не установлено, по некоторым данным, его проектировал известный архитектор Константин Лыгин. Доходный дом построен в так называемом кирпичном стиле, получившем широкое распространение в Томске. До революции на первом этаже располагался магазин «Любая вещь», а помещения верхнего этажа сдавались внаем.

Здание расположено в центральной части города, на пересечении пр. Ленина и пер. Плеханова, и занимает угловое пространство квартала. На торги выставлен торговый зал площадью 165,5 кв. метра на первом этаже жилого дома с отдельным уличным входом.

Условия конкурса предполагают, что победитель выполнит требования по сохранению объекта культурного наследия. Аукцион состоится 23 апреля 2021 года, подать заявку на участие можно до 19 апреля. Начальная цена лота составляет 12,9 млн рублей.

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