Погода в Томске 25 марта 2021: за окном то дождь, то снег

Сейчас за окном -2, пасмурно, падает снег. Днем в Томске ожидается от 0 до +2. Снег то будет прекращаться, то снова сыпать. Синоптики прогнозируют завтра в дневные часы до +3, дальше тепло понемногу будет прибывать. Весна идет, но не забывайте одеваться по погоде.

Сегодня в областном центре ожидается облачная погода с прояснениями. Небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, утром местами гололедные явления. Ветер юго-западный 4-9 м/с, порывы до 14 м/с. Температура днем 0, +2 °С. На дорогах гололедица.

В регионе также будет облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, гололедные явления. Ветер западный 4-9 м/с, порывы до 14 м/с. Температура днем -2, +3 °С. На дорогах также гололедица.

В ближайшие два дня, прогнозирует гидрометеоцентр, в Томской области днем будет преобладать температура от +1 до +5, ночами еще сохранится небольшой мороз в пределах -2, -8. В Томске ожидают такую же погоду. Весеннее тепло обманчиво, поэтому берегите себя и будьте здоровы.