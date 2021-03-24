Главным врачом МСЧ-1 в Томске стала Галина Крюковская

Главврачом МСЧ № 1 стала опытный врач и организатор из резерва управленческих кадров Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин назначил на должность главного врача медико-санитарной части № 1 Томска Галину Крюковскую. Сегодня, 24 марта, нового руководителя коллективу медучреждения представил первый заместитель начальника департамента здравоохранения Томской области Вадим Бойков, сообщает портал администрации региона.

Галина Крюковская в 2010-м окончила Сибирский государственный медицинский университет по специальности «лечебное дело», а в 2019 году получила второе высшее образование по направлению «менеджмент». Трудовую деятельность Галина Ивановна начала в Шегарской районной больнице врачом-гинекологом. Работала в должности заместителя начальника облздрава по медицинским вопросам, затем стала заместителем главного врача роддома № 4 Томска по клинико-экспертной работе, организовывала на базе медучреждения работу респираторного госпиталя. Была включена в резерв управленческих кадров облздрава, из которого назначена на новую должность.

Резерв управленческих кадров – проект департамента здравоохранения Томской области, целью которого является отбор талантливых, мотивированных на построение карьеры в системе регионального здравоохранения работников, развитие их управленческого потенциала и подготовка к замещению руководящих должностей в медорганизациях. Проект максимально открыт для специалистов и носит заявительный характер. Узнать о проекте подробнее и пройти тестирование можно на сайте департамента здравоохранения Томской области.