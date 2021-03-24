Три томички привезли шесть наград с чемпионата и первенства Сибири по бодибилдингу

Три томские молодые бодибилдерши показали себя на турнире СФО и увезли 6 наград

В турнирах по бодибилдингу, которые состоялись в Омске, приняли участие около 200 спортсменов из Сибирского, Уральского и Дальневосточного федеральных округов. Томскую область представили три спортсменки в номинации «фитнес-бикини», сообщает портал администрации региона.

Юлия Киямова выиграла соревнования среди женщин до 162 см, а также стала абсолютной чемпионкой среди юниорок. «Золото» чемпионата завоевала Елена Абросимова в группе до 158 см. Бронзовую медаль среди девушек выше 172 см взяла Елена Кустова. Кубок абсолютной чемпионки по фитнес-бикини завоевала Юлия Киямова, Елена Абросимова стала третьей в абсолютном зачете.

Спортсменок к турниру подготовили Алексей Плюхин и Вадим Кораблев.

В начале апреля томички отправятся на всероссийский турнир Siberian Power Show в Красноярск.