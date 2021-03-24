В колонии № 4 в Томской области торжественно зарегистрированы пять браков с осужденными

В колонии в Томске зарегистрированы 5 браков после долгого перерыва. Фото: сайт УФСИН по Томской области

В ИК-4 УФСИН России по Томской области состоялась торжественная церемония бракосочетания, сообщает сайт ведомства. По этому случаю клуб украсили разноцветными шарами, цветами и яркими плакатами. Под звуки марша Мендельсона представитель ЗАГСа пригласила на сцену пары, зарегистрировала пять браков, выдала свидетельства и поздравила молодоженов, обменявшихся обручальными кольцами.

Это были первые свадьбы за время пандемии. Сейчас в учреждениях сняты некоторые ограничительные меры: разрешены краткосрочные и длительные свидания с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических требований, поэтому появилась возможность провести долгожданные церемонии.

Сотрудники учреждения, родители и гости пожелали новобрачным счастья. Строить отношения всегда непросто, особенно если муж отбывает наказание. Но стремление создать семью, хранить домашний очаг, воспитывать детей, заботиться о родителях помогает переосмыслить жизненные ценности и выйти на свободу условно-досрочно. У каждого есть шанс на счастье. Даже на режимной территории.