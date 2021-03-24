Весенний призыв – 2021: ряды Вооруженных сил страны пополнят более 600 молодых томичей

Каждый год Томская область отправляет в армию более 1000 человек

С 1 апреля по 15 июля 2021 года Томская область направит на срочную службу в армию свыше 600 человек, сообщает портал администрации региона.

– В предстоящую призывную кампанию военно-медицинские комиссии будут отбирать новобранцев 1994 – 2003 годов рождения, – сообщил сегодня, 24 марта, на расширенном заседании призывной комиссии региона военный комиссар Томской области Сергей Егерь.

Целевой отбор для научных рот, дислоцированных в Анапе и Краснодаре, уже прошли 15 кандидатов с высшим образованием, уточнил военком.

– Два предыдущих призыва проходили в сложных условиях пандемии, из-за чего несколько сотен парней не смогли вовремя пройти все положенные медобследования. Уверен, сегодня вся необходимая работа над ошибками проведена, – предостерег призывные комиссии от нарушения установленных сроков председатель областного комитета общественной безопасности Владимир Мысин.

В осенний призыв 2020 года – с 1 октября по 31 декабря – ряды российской армии пополнили почти 700 «срочников» из Томской области. Более 60 молодых парней для этого прошли спецподготовку в томских филиалах ДОСААФ по направлениям водителей категории «С» и парашютистов-десантников. Еще пять человек были направлены на альтернативную гражданскую службу – в филиалы Почты России и соцучреждение для престарелых граждан и людей с инвалидностью.