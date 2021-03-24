Коронавирус в Томской области: +35 новых случаев заражения

Еще 51 житель региона выздоровел от коронавирусной инфекции за сутки. Фото: ИВАНОВА Диана

Сегодня, 24 марта, в Томской области выявлено 35 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 31 193 подтвержденных случая.

По данным оперштаба, 51 житель Томской области выздоровел от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших "корону", выросло до 30 031 человек.

Также сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 39,2% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 0,70.

За последние сутки в стране выявлено 8 861 заболевший новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 401 пациент скончался, 10 355 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 4 483 471 человек, 96 219 скончались, 4 098 400 выздоровели.