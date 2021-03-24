Дольщики проблемного дома на Нефтяной в Томске смогут оформить компенсации с 31 марта

Дом на Нефтяной, 3, должны были построить еще в 2010 году, но застройщик обанкротился.

С 31 марта дольщики долгостроя по ул. Нефтяной, 3, в Томске смогут приступить к оформлению компенсаций за недостроенные квартиры. Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации. При этом уточняется, что сумма выплат не может быть меньше, чем сумма, оплаченная по договору.

Как сказал генеральный директор регионального фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Сергей Световец, компенсация будет выплачиваться через банк-агент «ДОМ.РФ». Представитель банка будет принимать документы в региональном фонде (ул. Никитина, 37а). Для подачи заявления на компенсацию нужно записаться на прием: на официальном сайте или по телефону горячей линии 8-800-7007-214.

– Срок выплаты средств – 10 дней с момента предоставления полного пакета необходимых документов, – сказал Сергей Световец. – Денежные компенсации освобождены от уплаты подоходного налога. Площадь квартиры, за которую можно получить компенсацию, суммарно не должна превышать 120 квадратных метров.

Также каждому дольщику, приобретавшему в доме нежилые помещения или машиноместа, компенсируют стоимость одного такого помещения не более 7 кв. м. и не более одного машиноместа.