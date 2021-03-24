Вниманию пассажиров: томский автовокзал изменил время отправления некоторых рейсов

Одни рейсы теперь будут отправляться немного позже, другие – пораньше.

Автовокзал Томска на своем сайте сообщил об изменении расписания. Автобусные рейсы до Бакчара, аэропорта Толмачево, города Кемерово, Новосибирска, Горно-Алтайска и Красноярска будут отправляться в путь по другому времени.

Так, с 30 марта автобус до Кемерово будет выезжать не в 7:30, а в 7:20; с 26 марта по этому маршруту можно уехать в 18:45 вместо 18:50. До Новосибирска рейс, ранее отправлявшийся в 12:10, теперь запланирован на 12:00 – это изменение вступит в силу с 29 марта. Пассажиры до аэропорта Толмачево с 26 марта будут уезжать на пять минут позже: в 18:55 вместо 18:50.

Изменения коснутся и рейсов до Бакчара: с 27 марта из Томска можно будет уехать не в 14:00, а в 13:40, а также не в 19:00, а в 19:10. Пассажиры до Горно-Алтайска теперь будут отправляться в путь в 19:55 вместо 19:45, а до Красноярска в 20:25, а не в 20:15 и 20:21. Эти изменения вступят в силу с 25 марта.