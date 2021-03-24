Инициатива снизу: в прошлом году в Томске создано девять товариществ собственников жилья

Благоустройство и комфорт в городе – это во многом заслуга энтузиастов общественного самоуправления.

В 2020 году в Томске были созданы девять новых товариществ собственников жилья. Всего количество ТОСов сейчас составляет 53, из них 15 – с образованием юридического лица, сообщает пресс-служба Думы города Томска.

Развитие общественного самоуправления в городе обсудили во вторник, 23 марта, на заседании думской комиссии по регламенту и правовым вопросам. В частности, для поддержки общественных инициатив проходят несколько конкурсов – «Зимний Томск», «Весенний марафон», «Лучший ТОС». Самый популярный – «Томский дворик» – в 2021 году собрал рекордное количество участников. Всего на него была подана 591 заявка.

В минувшем году в Кировском районе в сквере «Березовый» появилась эстрадная площадка, в Советском районе (ТОС «Центральный») – Сквер памятных дат. В Октябрьском районе обустроена Аллея Победы по ул. Иртышской (ТОС «Совет микрорайона «Мичуринский»), а в Ленинском был обновлен и дополнен Музей героя под открытым небом (ТОС «Совет микрорайона АРЗ»).

При формировании бюджета Томска на 2021 год депутаты направили на поддержку общественных инициатив дополнительно 1,5 млн рублей, говорится в сообщении. «Взаимодействие с ТОСами – один из самых эффективных способов привлечения горожан к благоустройству, улучшению жизни в Томске», – отметил Илья Леонтьев, председатель комиссии гордумы по регламенту и правовым вопросам.