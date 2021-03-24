Почти пять тысяч иностранных студентов вернутся на обучение в вузы Томска

До начала очного обучения студентам предстоит получить два отрицательных теста на коронавирус. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Обучение студентов в очном формате возобновлено в томских университетах, уже около 3,5 тысячи иностранцев находятся в регионе. С открытием границ ожидается приезд еще более 4,5 тысячи. Губернатор Томской области поручил организовать соблюдение санитарных правил для вернувшихся из зарубежья, сообщает пресс-служба администрации региона.

– Мы соскучились по молодежи, по иностранным студентам, которые уже стали для нас томичами. Но возвращение в студенческую столицу России и в стены родной alma mater должно быть комфортным и безопасным. Задача ректоров – этот комфорт и безопасность для всех обеспечить, – приводятся в сообщении слова Сергея Жвачкина.

Так, иностранные студенты должны оповестить вуз о своем приезде не менее чем за 10 дней, за три дня до прибытия они должны сдать тест на COVID-19. В течение еще трех дней уже в России необходимо пройти повторный ПЦР-тест – без него иностранцы не будут допущены к учебе. До получения результатом студенты будут находиться в вузовском обсерваторе.

Отметим, что в Томской области учится 5 248 студентов из Казахстана, 531 из Киргизии, 140 из Индии, 98 из Вьетнама, 84 из Египта, 16 из Азербайджана, Армении и Белоруссии. Ранее правительство России разрешило въезд для продолжения обучения студентам, аспирантам и ординаторам из стран с безопасной эпидемиологической обстановкой.