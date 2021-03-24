Прокуратура проведет проверку по факту поставки в томские школы фальсифицированной продукции

Специалисты проверят, соблюдаются ли в школах требования по закупкам товаров.

Прокуратура Томской области организовала проведение проверки по факту поставки в образовательные организации региона масломолочной продукции ненадлежащего качества, сообщается на сайте ведомства.

Напомним, инспекторы обнаружили некачественные продукты, поставляемые из Иркутской области. Так, в составе масла выявлены растительные жиры – фитостерины. Ранее «КП-Томск» писала об этом подробнее.

– Будет дана правовая оценка соблюдению общеобразовательными организациями требований к проведению закупочных процедур при организации питания школьников, соблюдению процедур контроля качества поставленных продуктов питания, – говорится на сайте прокуратуры региона.

Добавляется, что к проверке подключатся прокуроры городов и районов.