Водитель погиб при опрокидывании грузовика на трассе в Томском районе

Водитель не справился с управлением, грузовик опрокинулся на левый бок. Фото: пресс-служба УМВД России по Томской области.

Сегодня, 24 марта, около 08:45 поступило сообщение о том, что на 63-м километре трассы Томск-Мариинск произошло ДТП. В районе с. Турунтаево опрокинулся грузовик, водитель погиб на месте, сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области.

– По предварительной информации седельный тягач Mercedes, под управлением мужчины-водителя 1965 года рождения, двигаясь со стороны Томска в сторону Мариинска, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства на левый бок. Водитель погиб на месте происшествия, – говорится в сообщении.

Уточняется, что движение на данном участке дороги сейчас полностью перекрыто. Сотрудники полиции работают на месте ДТП и организовывают безопасный объезд через деревню Турунтаево. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.