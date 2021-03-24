Чиновники мэрии Томска – о росте безработицы и поддержке нетрудоустроенных горожан

По данным мэрии Томска, в 2020 году в Центры занятости населения за содействием в трудоустройстве обратилось 24 300 человек – это на 14 299 человек больше, чем в 2019 году.

На трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений под председательством и. о. мэра Томска Михаила Ратнера были представлены результаты мероприятий, проводимых администрацией Томска по снижению неформальной занятости в Томске в 2020 году и планы по повышению уровня занятости населения на 2021 год. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Специалисты отмечают: всего в экономике города в 2020 году трудилось 274 314 человек; по данным ИФНС России по Томску численность работников организаций возросла на 32 человека в сравнении с 2019 годом. Численность сотрудников крупных и средних организаций в среднем за 2020 год составила 139 301 человек (50,8%), что на 634 человека (на 0,45%) больше, чем в 2019 году. В сфере малого предпринимательства в 2020 году работало 135 тысяч томичей или 49,2% от числа горожан, занятых трудовой деятельностью.

Уточняется, что в 2020 году в Центр занятости за содействием в трудоустройстве обратилось 24 300 человек – это на 14 299 человек больше, чем в 2019 году. Статус безработных граждан на конец декабря 2020 года имели 15 649 жителей областного центра. На рост регистрируемой безработицы оказали влияние принятые Правительством РФ меры по увеличению пособий по безработице гражданам, временно оставшимся без работы. В результате кратно увеличилось количество обращений в Центр занятости граждан, ранее длительный период не работавших, либо работавших без официального трудоустройства.

Начальник управления экономического развития администрации Томска Ирина Куприянец пояснила, что в результате проводимых администрацией Города Томска мероприятий по снижению неформальной занятости, в 2020 году обеспечено официальное трудоустройство 7 641 неформально занятого работника в сфере малого предпринимательства.