Томичам о новогодних президентских «детских» выплатах

В декабре президент Владимир Путин поручил выплатить всем семьям по 5 тыс. рублей на каждого ребенка до 8 лет. Большинство россиян получили эти выплаты в беззаявительном порядке.

Через неделю закончится действие некоторых льгот и временных правил, введенных во время пандемии коронавируса в 2020 году.

Так, до 1 апреля действует единовременная президентская выплата – 5 тыс. рублей - семьям с детьми. Напомним, в декабре президент Владимир Путин поручил выплатить всем семьям по 5 тыс. рублей на каждого ребенка до 8 лет. Большинство россиян получили эти выплаты в беззаявительном порядке уже в первую неделю после подписания указа. По данным Пенсионного фонда, к 25 декабря деньги перечислили родителям 13,5 млн детей.

Автоматически выплату начислили родителям, ранее уже оформлявшим выплаты, назначенные президентом в связи с пандемией. Остальным дали возможность оформить новогодние 5 тыс. рублей по заявлению. Подать его еще можно.