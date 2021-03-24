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Общество24 марта 2021 5:31

Томичам о новогодних президентских «детских» выплатах

5 тыс. рублей на ребенка до 8 лет еще можно оформить
Валерия ЗолотухинаВалерия Золотухина
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В декабре президент Владимир Путин поручил выплатить всем семьям по 5 тыс. рублей на каждого ребенка до 8 лет. Большинство россиян получили эти выплаты в беззаявительном порядке.

Через неделю закончится действие некоторых льгот и временных правил, введенных во время пандемии коронавируса в 2020 году.

Так, до 1 апреля действует единовременная президентская выплата – 5 тыс. рублей - семьям с детьми. Напомним, в декабре президент Владимир Путин поручил выплатить всем семьям по 5 тыс. рублей на каждого ребенка до 8 лет. Большинство россиян получили эти выплаты в беззаявительном порядке уже в первую неделю после подписания указа. По данным Пенсионного фонда, к 25 декабря деньги перечислили родителям 13,5 млн детей.

Автоматически выплату начислили родителям, ранее уже оформлявшим выплаты, назначенные президентом в связи с пандемией. Остальным дали возможность оформить новогодние 5 тыс. рублей по заявлению. Подать его еще можно.