Погода в Томске 24 марта 2021: снег с дождем и плюсовая температура

Ветрено и пасмурно сейчас за окном. На дорогах тает снег, есть лужи, а под ними коварный лед. Температура около нуля. Выходя на улицу, берегите себя и будьте здоровы.

В областном центре сегодня будет облачно с прояснениями. Осадки в виде мокрого снега и дождя, местами гололедные явления. Ветер западный 3-8 м/с, порывы до 13 м/с. Температура днем 0, +2 °С. На дорогах гололедица.

В регионе также ожидается облачная погода с прояснениями. Небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, гололедные явления. Ветер западный 3-8 м/с, порывы до 13 м/с. Температура днем -2, +3 °С. На дорогах местами гололедица.

Потепление сопровождает сход снега с крыш. Имейте это в виду, выходя на улицу. Будьте осмотрительнее, одевайтесь по погоде, берегите себя.