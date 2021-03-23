Томские биологи изучают микропластик в почве, воде и живых организмах Сибири

Томские ученые изучают влияние пластика на природу Сибири. Фото: сайт ТГУ

National Post, Guardian, Forbes, Independent, Tribune и другие ведущие СМИ мира цитируют новость крупнейшего международного информационного агентства Reuters об исследованиях биологов Томского государственного университета, изучающих микропластик в почве, воде и живых организмах. Внимание мировых СМИ привлек проект Биологического института ТГУ по изучению атмосферного переноса микропластика, сообщает сайт вуза.

– Люди используют пластик уже более полутора веков. Синтетические полимеры очень плохо разлагаются, а к целенаправленному сбору и утилизации этого материала многие страны ещё не пришли, поэтому в окружающей среде накапливается все больше продуктов его распада – микропластика, – объясняет участник проекта, ученый БИ ТГУ Юлия Франк. – Известно, что значительное количество микропластика попадает в пресноводные и морские системы. Это подтверждают и наши собственные исследования. Задача нового проекта – оценить концентрацию микрочастиц синтетики в твердых и жидких атмосферных осадках. Таких данных по России пока нет.

Новость агентства Reuters о проекте биологов ТГУ процитировали более 40 крупных СМИ в Великобритании, США, Испании, Франции, Японии, Китае, Турции и других странах мира.

– Исследование микропластика становится мировым трендом, поскольку приходит понимание, что присутствие большого количества синтетических частиц в окружающей среде может иметь негативное влияние, – отмечает Юлия Франк. – Сам по себе пластик – достаточно инертный материал, но в него добавляют примеси, которые призваны улучшить качество полимера, например, красители, пластификаторы и другое. Они потенциально могут быть вредны. Если же на кусочках микропластика развиваются биопленки, к ним легко адсорбируются тяжелые металлы, бензапирен и другие вещества, которые являются токсичными.

В рамках проекта ученые произвели отбор проб снега в разных регионах Сибири от Горного Алтая (Бийск, Белокуриха) до Заполярья (Тазовский район). Лабораторный анализ образцов позволит оценить концентрацию микропластика в твердых атмосферных осадках и выяснить, влияет ли на ее уровень близость дорог и населенных пунктов, сравнить эти показатели с данными зарубежных ученых.

Напомним, что ранее ученые БИ ТГУ проанализировали концентрацию микропластика в реках Сибири, а также в пищевом тракте рыб. Изучение осадков и закономерностей атмосферного переноса микрочастиц позволит значительно расширить комплексность исследований и понять, какой вклад вносит Сибирь в глобальный цикл переноса микропластика на планете.